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Данк Холмгрена – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео
Идеальная комбинация
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 22 на 23 мая прошел матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий данк центрового "Оклахомы" Чета Холмгрена в победном матче против "Миннесоты".
ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА:
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