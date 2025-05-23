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Бронни Джеймс вошел в топ-20 по одному из показателей в НБА

Баскетбол

Баскетболист активно развивает свою страницу в социальных сетях

Бронни Джеймс вошел в топ-20 по одному из показателей в НБА

Фото: НБА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Атакующий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Бронни Джеймс входит в топ-20 игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству подписчиков в социальных сетях. Внимание на это обратил журналист Sportico Лев Акабас, поделившись соответствующим скриншотом.

Бронни сейчас занимает 18-е место в одной из американских социальных сетей. У сына Леброна Джеймса почти 8 млн подписчиков. Сам Леброн уверенно лидирует. За его страницей в социальных сетях следят почти 160 млн пользователей.

Напомним, Бронни стал игроком "Лейкерс" после драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года, где он был выбран калифорнийской командой под общим 55-м номером.

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Бронни Джеймс
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