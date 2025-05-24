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НБА. Индиана побеждает Нью-Йорк и увеличивает отрыв в финальной серии Восточной конференции
Результаты матча плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 23 на 24 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Нью-Йорк" – "Индиана"
109:114 (26:24, 26:25, 29:32, 28:33)
Счет в серии: 0-2
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