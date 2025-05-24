  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Индиана побеждает Нью-Йорк и увеличивает отрыв в финальной серии Восточной конференции

В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Индиана побеждает Нью-Йорк и увеличивает отрыв в финальной серии Восточной конференции

Баскетбол
Обновлено

Результаты матча плей-офф НБА

НБА. Индиана побеждает Нью-Йорк и увеличивает отрыв в финальной серии Восточной конференции

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 23 на 24 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Нью-Йорк" – "Индиана"

109:114 (26:24, 26:25, 29:32, 28:33)

Счет в серии: 0-2

По теме
yellow-arrow
Бронни Джеймс вошел в топ-20 по одному из показателей в НБА
yellow-arrow
Данк Холмгрена – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео
yellow-arrow
НБА. Оклахома одерживает вторую победу над Миннесотой в финальной серии Западной конференции
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости