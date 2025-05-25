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НБА. Миннесота побеждает Оклахому и возвращает интригу в финальную серию Западной конференции
Результаты матча плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 24 на 25 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Миннесота" – "Оклахома"
143:101 (34:14, 38:27, 35:29, 36:31)
Счет в серии: 2-1
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