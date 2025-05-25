Проход и данк Эдвардса – на вершине ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА. Видео

В ночь с 24 на 25 мая прошел матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матча

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий проход и данк защитника "Миннесоты" Антони Рубена Эдвардса в победном матче против "Оклахомы".