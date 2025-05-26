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НБА. Нью-Йорк побеждает Индиану и возвращает интригу в финальную серию Восточной конференции

Баскетбол
Обновлено

Результаты матча плей-офф НБА

НБА. Нью-Йорк побеждает Индиану и возвращает интригу в финальную серию Восточной конференции

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Индиана" – "Нью-Йорк"

100:106 (30:26, 28:19, 22:25, 20:36)

Счет в серии: 2-1

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