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Данк Топина – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео
Идеальное исполнение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 25 на 26 мая прошел матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий данк форварла "Индианы" Оби Топина в проигранном матче против "Нью-Йорк".
ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА:
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