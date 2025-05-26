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Нью-Йорк установил исторический рекорд в плей-офф НБА

Баскетбол

Последний раз подобное происходило в сезоне 1997/1998

Нью-Йорк установил исторический рекорд в плей-офф НБА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Баскетбольный клуб "Нью-Йорк Никс" установил новый рекорд. Благодаря сегодняшней победе над "Индианой" "Никс" теперь стали первой командой после сезона-1997/1998, которая добилась трёх побед в серии плей-офф, проигрывая по ходу встречи 20 очков. Все три победы были одержаны на выезде.

Напомним, "Нью-Йорк Никс" в ночь с 25 на 26 мая победил "Индиану Пэйсерс" в очередном выездном матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 со счётом 106:100. Счёт личных встреч между ними теперь 2:1 в пользу "Индианы".

Четвёртая игра между "Никс" и "Индианой" состоится в ночь с 27 на 28 мая на площадке "Индианы".

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