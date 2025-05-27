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НБА. Оклахома побеждает Миннесоту и увеличивает отрыв в финальной серии Западной конференции

Баскетбол
Обновлено

Результаты матча плей-офф НБА

НБА. Оклахома побеждает Миннесоту и увеличивает отрыв в финальной серии Западной конференции

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Миннесота" – "Оклахома"

126:128 (30:37, 27:28, 28:25, 41:38)

Счет в серии: 1-3

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