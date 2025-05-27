Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бостон обновит команду к следующему сезону НБА
Команда будет проводить обмены
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в рамках шоу Пэта Макафи заявил, что руководство "Бостон Селтикс" существенно изменит нынешний состав к началу следующего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Бостон Селтикс" точно будет проводить обмены… В следующем сезоне у них будет уже другой состав", — сказал Чарания.
Отметим, что в текущем розыгрыше плей-офф "Бостон" завершил своё выступление после поражения от "Нью-Йорк Никс" с общим счётом серии 2-4.
Популярное сейчас
- Уже работал с клубом. Рух определился с новым тренером, - Источник
- Серебряный призер УПЛ нашел замену главному тренеру, - Источник
- Клуб, вылетевший из Первой Лиги, попрощался с главным тренером, - Источник
- Проход и данк Эдвардса – на вершине ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА. Видео
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства