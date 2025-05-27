Бостон обновит команду к следующему сезону НБА

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в рамках шоу Пэта Макафи заявил, что руководство "Бостон Селтикс" существенно изменит нынешний состав к началу следующего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Бостон Селтикс" точно будет проводить обмены… В следующем сезоне у них будет уже другой состав", — сказал Чарания.

Отметим, что в текущем розыгрыше плей-офф "Бостон" завершил своё выступление после поражения от "Нью-Йорк Никс" с общим счётом серии 2-4.