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Нико-Баскет подписал первого новичка на следующий сезон
Команда усилила состав молодым форвардом
Фото: ФБУ
Вице-чемпион Высшей лиги прошлого сезона Нико-Баскет объявил о подписании нового контракта с 22-летним форвардом Михаилом Митиричем.
"Михаил единственный в составе, кто имел за плечами стабильный опыт игры в Суперлиге. Его уверенность и понимание игры стали важной опорой для команды. Именно поэтому мы считаем новый контракт с Михаилом стратегически важным для будущего сезона!
Его стабильная игра, характер и лидерские качества были важной частью нашего пути к серебру Высшей лиги 24/25", - прокомментировал клуб подписание контракта с игроком.
В прошлом сезоне Михаил Митирич набирал в среднем 12.6 очков, 4.8 подбора и 2.3 передачи за игру.
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