Нико-Баскет подписал первого новичка на следующий сезон

Вице-чемпион Высшей лиги прошлого сезона Нико-Баскет объявил о подписании нового контракта с 22-летним форвардом Михаилом Митиричем.

"Михаил единственный в составе, кто имел за плечами стабильный опыт игры в Суперлиге. Его уверенность и понимание игры стали важной опорой для команды. Именно поэтому мы считаем новый контракт с Михаилом стратегически важным для будущего сезона!

Его стабильная игра, характер и лидерские качества были важной частью нашего пути к серебру Высшей лиги 24/25", - прокомментировал клуб подписание контракта с игроком.

В прошлом сезоне Михаил Митирич набирал в среднем 12.6 очков, 4.8 подбора и 2.3 передачи за игру.