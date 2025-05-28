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НБА. Индиана побеждает Нью-Йорк и увеличивает отрыв в финальной серии Восточной конференции

Баскетбол
Обновлено

Результаты матча плей-офф НБА

НБА. Индиана побеждает Нью-Йорк и увеличивает отрыв в финальной серии Восточной конференции

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Индиана" – "Нью-Йорк"

130:121 (43:35, 26:29, 33:27, 28:30)

Счет в серии: 3-1

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