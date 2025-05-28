Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Индиана побеждает Нью-Йорк и увеличивает отрыв в финальной серии Восточной конференции
Результаты матча плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 27 на 28 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Индиана" – "Нью-Йорк"
130:121 (43:35, 26:29, 33:27, 28:30)
Счет в серии: 3-1
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Финал ЛК длительное время имел определяющее значение для Шахтера. Теперь - нет. Но шансы на основной этап ЛЕ не утеряны
- Владислав Ващук, который служит в Нацгвардии, получил очередное воинское звание
- Лучший бомбардир Кривбасса настроен на трансфер. Предложения имеются
- Бостон обновит команду к следующему сезону НБА
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000