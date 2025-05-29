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НБА. Оклахома побеждает в противостоянии с Миннесотой в финале Западной конференции
Результаты матча плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 28 на 29 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Оклахома"↑ – "Миннесота"
124:94 (26:9, 39:23, 23:30, 36:32)
Счет в серии: 4-1
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