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НБА. Оклахома побеждает в противостоянии с Миннесотой в финале Западной конференции

Баскетбол
Обновлено

Результаты матча плей-офф НБА

НБА. Оклахома побеждает в противостоянии с Миннесотой в финале Западной конференции

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 28 на 29 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Оклахома"↑ – "Миннесота"

124:94 (26:9, 39:23, 23:30, 36:32)

Счет в серии: 4-1

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