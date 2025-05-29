Данк Холмгрена – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео

В ночь с 28 на 29 мая прошел матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матча

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий проход и данк центрового "Оклахомы" Чета Холмгрена в победном матче против "Индианы".