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НБА. Нью-Йорк побеждает Индиану и сокращает отставание в финальной серии Восточной конференции
Результаты матча плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 29 на 30 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Нью-Йорк" – "Индиана"
111:94 (27:23, 29:22, 34:28, 21:21)
Счет в серии: 2-3
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