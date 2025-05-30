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НБА. Нью-Йорк побеждает Индиану и сокращает отставание в финальной серии Восточной конференции

Баскетбол
Обновлено

Результаты матча плей-офф НБА

НБА. Нью-Йорк побеждает Индиану и сокращает отставание в финальной серии Восточной конференции

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 29 на 30 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Нью-Йорк" – "Индиана"

111:94 (27:23, 29:22, 34:28, 21:21)

Счет в серии: 2-3

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