Данк Робинсона – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео

В ночь с 29 на 30 мая прошел матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матча

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий данк центрового "Нью-Йорк" Митчелла Робинсона в победном матче против "Индианы".