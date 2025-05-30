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Игроки Нью-Йорка повторили достижение Брайанта и О’Нила в плей-офф НБА

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Баскетболисты проводили результативные матчи

Игроки Нью-Йорка повторили достижение Брайанта и О’Нила в плей-офф НБА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Нью-Йорк Никс" Джейлен Брансон и его напарник по команде центровой Карл-Энтони Таунс повторили достижение легендарных Коби Брайанта и Шакила О’Нила, когда эта пара играла за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Брансон и Таунс стали первыми напарниками в НБА после Брайанта и О'Нила, которые в каждом из пяти матчей финала конференции набирали минимум по 20 очков каждый.

Напомним, "Нью-Йорк" обыграл "Индиану" в пятом матче финала Востока со счётом 111:94. Брансон набрал 32 очка, а Таунс — 24.

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