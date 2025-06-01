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НБА. Индиана побеждает Нью-Йорк в финальной серии Восточной конференции
Результаты матча плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 31 мая на 1 июня состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Индиана"↑ – "Нью-Йорк"
125:108 (25:24, 33:30, 34:23, 33:31)
Счет в серии: 4-2
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