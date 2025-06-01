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НБА. Индиана побеждает Нью-Йорк в финальной серии Восточной конференции

Баскетбол
Обновлено

Результаты матча плей-офф НБА

НБА. Индиана побеждает Нью-Йорк в финальной серии Восточной конференции

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 31 мая на 1 июня состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Индиана"↑ – "Нью-Йорк"

125:108 (25:24, 33:30, 34:23, 33:31)

Счет в серии: 4-2

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