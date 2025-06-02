Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киев-Баскет продлил контракт с 24-летним защитником
Команда уберегла одного из ведущих игроков
Фото: ФБУ
Вице-чемпион Суперлиги столичный "Киев-Баскет" продлил контракт с 24-летним защитником Денисом Клевзуником.
В прошлом сезоне Денис сыграл за "Киев-Баскет" 36 матчей, приносил команде 14,7 очка (пятый в Суперлиге по очкам), делал 7,1 подбора (четвертый в Суперлиге), 1,3 передачи, 1 перехват в среднем за игру, РЭ 15,3 (седьмой в Суперлиге).
Стоит отметить, что после трех сыгранных матчей финальной серии против "Днепра" Клевзуник был самым результативным игроком "Киев-Баскета" в двух из них.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сабо: Шевченко совершил одну очень большую ошибку
- В ЦПД назвали количество уничтоженных самолетов на аэродромах РФ
- Стал известен клуб, в который перейдет основной кипер Ворсклы
- Трехочковый Хелибертона – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000