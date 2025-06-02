Вице-чемпион Суперлиги столичный "Киев-Баскет" продлил контракт с 24-летним защитником Денисом Клевзуником.

В прошлом сезоне Денис сыграл за "Киев-Баскет" 36 матчей, приносил команде 14,7 очка (пятый в Суперлиге по очкам), делал 7,1 подбора (четвертый в Суперлиге), 1,3 передачи, 1 перехват в среднем за игру, РЭ 15,3 (седьмой в Суперлиге).

Стоит отметить, что после трех сыгранных матчей финальной серии против "Днепра" Клевзуник был самым результативным игроком "Киев-Баскета" в двух из них.