Финикс расстанется с Дюрантом, несмотря на поиск нового тренера

Известный инсайдер Марк Стейн рассказал, что "Финикс Санз", скорее всего, расстанется с Кевином Дюрантом в ближайшем будущем.

"В процессе поиска главного тренера были слышны большие намёки на то, что "Финикс", скорее всего, расстанется с Кевином Дюрантом после его двух с половиной сезонов в клубе. Ожидается, что "Санз", независимо от того, кто будет нанят новым тренером, изучат варианты обмена Дюрэнта в межсезонье.

В феврале "Финикс" пытался обменять Дюранта, но тот в итоге уговорил их не делать этого", - написал Марк Стейн на своём официальном сайте.