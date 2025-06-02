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Финикс расстанется с Дюрантом, несмотря на поиск нового тренера
Об этом рассказал известный инсайдер Марк Стейн
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный инсайдер Марк Стейн рассказал, что "Финикс Санз", скорее всего, расстанется с Кевином Дюрантом в ближайшем будущем.
"В процессе поиска главного тренера были слышны большие намёки на то, что "Финикс", скорее всего, расстанется с Кевином Дюрантом после его двух с половиной сезонов в клубе. Ожидается, что "Санз", независимо от того, кто будет нанят новым тренером, изучат варианты обмена Дюрэнта в межсезонье.
В феврале "Финикс" пытался обменять Дюранта, но тот в итоге уговорил их не делать этого", - написал Марк Стейн на своём официальном сайте.
Напомним, в сезоне-2024/2025 "Финикс" не сумел пробиться в плей-офф НБА, заняв 11-е место в регулярном чемпионате.
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