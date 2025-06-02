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Финикс расстанется с Дюрантом, несмотря на поиск нового тренера

Баскетбол

Об этом рассказал известный инсайдер Марк Стейн

Финикс расстанется с Дюрантом, несмотря на поиск нового тренера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный инсайдер Марк Стейн рассказал, что "Финикс Санз", скорее всего, расстанется с Кевином Дюрантом в ближайшем будущем.

"В процессе поиска главного тренера были слышны большие намёки на то, что "Финикс", скорее всего, расстанется с Кевином Дюрантом после его двух с половиной сезонов в клубе. Ожидается, что "Санз", независимо от того, кто будет нанят новым тренером, изучат варианты обмена Дюрэнта в межсезонье.

В феврале "Финикс" пытался обменять Дюранта, но тот в итоге уговорил их не делать этого", - написал Марк Стейн на своём официальном сайте.

Напомним, в сезоне-2024/2025 "Финикс" не сумел пробиться в плей-офф НБА, заняв 11-е место в регулярном чемпионате.

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