Стали известны детали переговоров Хьюстона и Финикса по обмену Кевина Дюранта

Популярное североамериканское спортивное издание The Athletic рассказало о переговорах между "Хьюстон Рокетс" и "Финикс Санз" по возможному обмену звёздного лёгкого форварда Кевина Дюранта.

"Это не значит, что между "Хьюстон Рокетс" и "Финикс Санз" нет контактов. Напротив, по данным источников в клубах, "Финикс" активно пытается обменять Кевина Дюранта и вернуть себе полный контроль над своими драфт-пиками, начиная с 10-го выбора на предстоящем драфте. С момента завершения сезона "Хьюстон" получил несколько предложений от "Финикса", который постепенно снижал запрашиваемую цену за Дюранта

В "Рокетс" есть определённая цена, при которой клуб был бы заинтересован в сделке, однако в организации опасаются разрушить нынешний состав ради 36-летнего игрока, недавно восстановившегося после травмы, поэтому вероятность сделки остаётся под вопросом", — сказано в статье.