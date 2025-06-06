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Индиана минимально побеждает Оклахому в финале Национальной баскетбольной ассоциации
Результаты первого матча
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 5 на 6 июня прошел первый матч финала Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Оклахома" – "Индиана"
110:111 (29:20, 28:25, 28:31, 25:35)
Счет в серии: 0-1
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