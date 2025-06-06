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Победный двухочковый Халибертона – лучший момент первого финала НБА. Видео

Баскетбол
Обновлено

Идеальное исполнение

Победный двухочковый Халибертона – лучший момент первого финала НБА. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 5 на 6 июня прошел первый матч финала Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матча

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие его моменты. На вершине хит-парада – блестящий двухочковый защитника "Индианы" Тайриса Хелибертона в победном матче против "Оклахомы".

ТОП-10 лучших моментов первого финала НБА:

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