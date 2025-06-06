Оклахома в финале НБА установила рекорд по перехватам

"Оклахома-Сити Тандер" в первом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Индианой Пэйсерс" установила рекорд по перехватам за половину.

В первой половине игры "громовержцы" оформили 12 перехватов — это наибольший результат за всю историю, когда начали вести статистику по отрезкам.

Отметим, что "Оклахома" лидировала на протяжении всего матча, но в концовке упустила победу, проиграв со счётом 110:111. Разыгрывающий "Индианы" Тайриз Халибёртон реализовал победный бросок.

Следующий матч между "Оклахомой" и "Индианой" в финале НБА состоится 9 июня