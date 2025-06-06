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Оклахома в финале НБА установила рекорд по перехватам
Отличный результат показала команда
фото - basket-infos.com
"Оклахома-Сити Тандер" в первом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Индианой Пэйсерс" установила рекорд по перехватам за половину.
В первой половине игры "громовержцы" оформили 12 перехватов — это наибольший результат за всю историю, когда начали вести статистику по отрезкам.
Отметим, что "Оклахома" лидировала на протяжении всего матча, но в концовке упустила победу, проиграв со счётом 110:111. Разыгрывающий "Индианы" Тайриз Халибёртон реализовал победный бросок.
Следующий матч между "Оклахомой" и "Индианой" в финале НБА состоится 9 июня
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