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Оклахома в финале НБА установила рекорд по перехватам

Баскетбол

Отличный результат показала команда

Оклахома в финале НБА установила рекорд по перехватам

фото - basket-infos.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Оклахома-Сити Тандер" в первом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Индианой Пэйсерс" установила рекорд по перехватам за половину.

В первой половине игры "громовержцы" оформили 12 перехватов — это наибольший результат за всю историю, когда начали вести статистику по отрезкам.

Отметим, что "Оклахома" лидировала на протяжении всего матча, но в концовке упустила победу, проиграв со счётом 110:111. Разыгрывающий "Индианы" Тайриз Халибёртон реализовал победный бросок.

Следующий матч между "Оклахомой" и "Индианой" в финале НБА состоится 9 июня

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Оклахома Сити Тандер
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