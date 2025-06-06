Дрэймонд Грин составил пятерку лучших защитников НБА всех времён

Тяжёлый форвард "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонд Грин составил свой список пяти величайших защитников Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) всех времён.

"Что вам нужно понимать обо мне, так это то, что я первый номер в этом списке. Я определённо включаю себя. Кроме того, в этом списке Бен Уоллес, Тони Аллен, Тим Данкан. Я не включаю Уилта Чемберлена и Билла Расселла, потому что не видел, как они играли. Огромное уважение к ним, но я солгу, если назову их только из-за статистики. Мне не нравится, когда другие так поступают.

Так что я не исключаю их. Я родился в 1990 году и видел недостаточно их матчей. Нужно больше. Так что под пятым номером я выберу Хакима Оладжьювона, чьи матчи мне довелось посмотреть в детстве", — сказал Грин в своём подкасте.