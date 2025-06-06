  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Дрэймонд Грин составил пятерку лучших защитников НБА всех времён

В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дрэймонд Грин составил пятерку лучших защитников НБА всех времён

Баскетбол

Себя не забыл

Дрэймонд Грин составил пятерку лучших защитников НБА всех времён

Фото: CBS Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тяжёлый форвард "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонд Грин составил свой список пяти величайших защитников Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) всех времён.

"Что вам нужно понимать обо мне, так это то, что я первый номер в этом списке. Я определённо включаю себя. Кроме того, в этом списке Бен Уоллес, Тони Аллен, Тим Данкан. Я не включаю Уилта Чемберлена и Билла Расселла, потому что не видел, как они играли. Огромное уважение к ним, но я солгу, если назову их только из-за статистики. Мне не нравится, когда другие так поступают.

Так что я не исключаю их. Я родился в 1990 году и видел недостаточно их матчей. Нужно больше. Так что под пятым номером я выберу Хакима Оладжьювона, чьи матчи мне довелось посмотреть в детстве", — сказал Грин в своём подкасте.

По теме
yellow-arrow
Оклахома в финале НБА установила рекорд по перехватам
yellow-arrow
Победный двухочковый Халибертона – лучший момент первого финала НБА. Видео
yellow-arrow
Индиана минимально побеждает Оклахому в финале Национальной баскетбольной ассоциации
Дрэймонд Грин Дреймонд Грин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости