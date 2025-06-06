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Владимир Холопов: Прошлогодний состав стал базой для команды этого года

Баскетбол

Тренер высказался о подготовке к квалификации

Владимир Холопов: Прошлогодний состав стал базой для команды этого года

Фото: ФБУ

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Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу 3х3 Владимир Холопов рассказал о подготовке команды к квалификации чемпионата Европы.

"Сбор мы начали 20 мая и имели чуть больше двух недель на подготовку. Честно говоря, это очень мало, но, исходя из ситуации, старались работать больше над тактикой, чем над физикой, объемно поработали над бросками. Сыграли полезные спарринги со сборной Эстонии, а также с местной профессиональной командой в Таллинне.

Контрольные матчи всегда нужны для одного — определения состава. У нас было 8 игроков, половина из которых — игроки сборной U-23, которые очень мотивированы и хотят попасть в национальную команду. Они, безусловно, будут конкурировать и готовиться к тому, чтобы в будущем стать достойной сменой. У нас впереди Лига наций, которая будет квалификацией чемпионата мира, и ребята, которые сейчас были с национальной командой, фактически получили на подготовку на две недели больше.

Поэтому мы определили шесть игроков, которые сегодня находятся в заявке — это Балабан, Закурдаев, Бондаренко и Кабацюра. Сорочан и Бублик — это игроки, которые попали в заявку. Бублик — дебютант команды 3х3 — безусловно талантливый игрок, который когда-нибудь точно адаптируется к этому виду спорта. У него есть желание и мотивация, он азартный парень, который очень любит побеждать. Составил очень приятное впечатление, было приятно с ним поработать. Ему, безусловно, не хватает опыта 3х3, но по возрасту даже в следующем году он может сыграть за команду U-23.

Прошлогодний состав, который выглядел очень профессионально именно в контексте баскетбола 3х3, стал базой для команды этого года. Макс Закурдаев — это столп и лидер этой команды. Женя Балабан — серебряный призер чемпионата мира, игрок с большим опытом в 3х3. Илья Кабацюра — игрок, который очень хорошо защищается, борется, играет на подборе, тоже очень мотивированный игрок. К этой тройке присоединился Олег Бондаренко, который из-за аппендицита не сыграл за сборную в прошлом году. Он будет мотором этой команды.

В нашем составе будут опытные игроки, которые прошли все этапы подготовки команд 3х3. На этом сборе мы закрепили определенные моменты, поработали и, надеюсь, что на пульсе все это не забудется игроками. Ребята очень мотивированы, теперь нужно это реализовать".

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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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