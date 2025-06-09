Женская сборная Украины 3х3 сыграет на чемпионате Европы

В румынском Бухаресте определились три участницы континентального первенства среди женских сборных. Две команды выходили из первого места групп, тогда как третью путевку разыгрывали между собой сборные, занявшие вторые ступеньки.

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Женская сборная Украины 3х3 выиграла стартовый матч квалификации против Турции (13:11), но уступила Венгрии (11:21). После этого "сине-желтые" разгромили Грецию (21:10) и Сербию (21:8), завершив групповой этап отбора на втором месте. В плей-офф отбора украинки победили Латвию (15:14).

Финальная часть чемпионата состоится 5-6 сентября в Копенгагене (Дания).