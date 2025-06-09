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Женская сборная Украины 3х3 сыграет на чемпионате Европы
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Фото - Федерація Баскетболу України
В румынском Бухаресте определились три участницы континентального первенства среди женских сборных. Две команды выходили из первого места групп, тогда как третью путевку разыгрывали между собой сборные, занявшие вторые ступеньки.
Женская сборная Украины 3х3 выиграла стартовый матч квалификации против Турции (13:11), но уступила Венгрии (11:21). После этого "сине-желтые" разгромили Грецию (21:10) и Сербию (21:8), завершив групповой этап отбора на втором месте. В плей-офф отбора украинки победили Латвию (15:14).
Финальная часть чемпионата состоится 5-6 сентября в Копенгагене (Дания).
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