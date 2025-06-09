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Оклахома побеждает Индиану и сравнивает счет в финальной серии НБА
Интрига растет
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 8 на 9 июня состоялся второй матч финала Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Оклахома" – "Индиана"
123:107 (26:20, 33:21, 34:33, 30:33)
Счет в серии: 1-1
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