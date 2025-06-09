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Оклахома побеждает Индиану и сравнивает счет в финальной серии НБА

Баскетбол
Обновлено

Интрига растет

Оклахома побеждает Индиану и сравнивает счет в финальной серии НБА

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 июня состоялся второй матч финала Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Оклахома" – "Индиана"

123:107 (26:20, 33:21, 34:33, 30:33)

Счет в серии: 1-1

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