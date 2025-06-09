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Данк Тернера – лучший момент второго матча финала НБА. Видео
Шарахнул изо всей силы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 8 на 9 июня прошел второй матч финала Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие его моменты. На вершине хит-парада – блестящий данк центрового "Индианы" Майлса Тернера в проигранном матче против "Оклахомы".
ТОП-5 лучших моментов первого финала НБА:
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