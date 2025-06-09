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Клубы НБА предупредили о последствиях обмена Луки Дончича в Лейкерс

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Руководители клубов лиги считают это "подарком" для "Лос-Анджелеса"

Клубы НБА предупредили о последствиях обмена Луки Дончича в Лейкерс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Журналист и обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейк Вайнбах поделился мнением руководителей клубов лиги о состоявшемся в феврале переходе Луки Дончича из "Даллас Маверикс" в "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Руководители клубов лиги считают, что переход Луки Дончича из "Далласа" в "Лейкерс" стал настоящим "подарком" для команды из Лос-Анджелеса. Стоит отметить, что подобное мнение, распространённое по всей лиге, может существенно осложнить для "Лейкерс" ведение переговоров с другими клубами.

В случае новых обменов "Лейкерс", возможно, придётся переплачивать за интересующих их игроков на рынке", - написал Вайнбах на своей страничке в социальной сети X.

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