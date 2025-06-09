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Лука Дончич назвал требования, которым должен обладать современный игрок в НБА

Баскетбол

Игрок в последнее время демонстрирует фантастические результаты

Лука Дончич назвал требования, которым должен обладать современный игрок в НБА

Фото: Fox News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Словенский разыгрывающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич высказал мнение, что игроки должны концентрироваться на том, что у них получается максимально хорошо, и избегать того, в чём они не так сильны.

"Ещё одна важная вещь — знать свою роль. Знайте, что у вас получается хорошо, и делайте это. Не делайте того, в чём вы не сильны. Это не поможет", — сказал Дончич в подкасте Mind the Game.

"Когда игроки начинают неправильно понимать свою роль, выходить за её рамки, команда сбивается с пути", — добавил экс-игрок НБА Стив Нэш.

Напомним, "Лейкерс" уступили в первом раунде плей-офф НБА клубу "Миннесота Тимбервулвз".

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