Лука Дончич назвал требования, которым должен обладать современный игрок в НБА

Словенский разыгрывающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич высказал мнение, что игроки должны концентрироваться на том, что у них получается максимально хорошо, и избегать того, в чём они не так сильны.

"Ещё одна важная вещь — знать свою роль. Знайте, что у вас получается хорошо, и делайте это. Не делайте того, в чём вы не сильны. Это не поможет", — сказал Дончич в подкасте Mind the Game.

"Когда игроки начинают неправильно понимать свою роль, выходить за её рамки, команда сбивается с пути", — добавил экс-игрок НБА Стив Нэш.

Напомним, "Лейкерс" уступили в первом раунде плей-офф НБА клубу "Миннесота Тимбервулвз".