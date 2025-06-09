Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинская баскетболистка стала лучшим скорером отборочного турнира на чемпионат Европы 3х3
Она опередила Кэти Вихмане из Латвии
Фото: ФБУ
Сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в финальную часть женского чемпионата Европы-2025, добыв путевку на континентальное первенство по итогу квалификационного турнира в Бухаресте, Румыния.
Украинки стали вторыми в группе, обыграв Турцию, Сербию и Грецию и уступив Венгрии. Путевку на чемпионат Европы украинки разыгрывали со второй командой группы А Латвией, в матче с которой вырвали преимущество 15:14.
По итогу квалификационного турнира лучшим скорером стала Мириам Уро-Ниле, которая в пяти матчах набрала 31 очко.
Напомним, что чемпионат Европы по баскетболу 3х3 состоится 5-7 сентября в столице Дании, Копенгагене.
Популярное сейчас
- Хаби Алонсо готов распрощаться с тремя игроками Реала
- Стал известен кандидат на должность главного тренера Александрии
- Официально. Экс-тренер Шахтера возглавил Кривбасс
- Владимир Холопов: Прошлогодний состав стал базой для команды этого года
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании