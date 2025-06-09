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Украинская баскетболистка стала лучшим скорером отборочного турнира на чемпионат Европы 3х3

Баскетбол

Она опередила Кэти Вихмане из Латвии

Украинская баскетболистка стала лучшим скорером отборочного турнира на чемпионат Европы 3х3

Фото: ФБУ

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Сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в финальную часть женского чемпионата Европы-2025, добыв путевку на континентальное первенство по итогу квалификационного турнира в Бухаресте, Румыния.

Украинки стали вторыми в группе, обыграв Турцию, Сербию и Грецию и уступив Венгрии. Путевку на чемпионат Европы украинки разыгрывали со второй командой группы А Латвией, в матче с которой вырвали преимущество 15:14.

По итогу квалификационного турнира лучшим скорером стала Мириам Уро-Ниле, которая в пяти матчах набрала 31 очко.

Напомним, что чемпионат Европы по баскетболу 3х3 состоится 5-7 сентября в столице Дании, Копенгагене.

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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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