Украинская баскетболистка стала лучшим скорером отборочного турнира на чемпионат Европы 3х3

Сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в финальную часть женского чемпионата Европы-2025, добыв путевку на континентальное первенство по итогу квалификационного турнира в Бухаресте, Румыния.

Украинки стали вторыми в группе, обыграв Турцию, Сербию и Грецию и уступив Венгрии. Путевку на чемпионат Европы украинки разыгрывали со второй командой группы А Латвией, в матче с которой вырвали преимущество 15:14.

По итогу квалификационного турнира лучшим скорером стала Мириам Уро-Ниле, которая в пяти матчах набрала 31 очко.

Напомним, что чемпионат Европы по баскетболу 3х3 состоится 5-7 сентября в столице Дании, Копенгагене.