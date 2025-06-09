Леброн Джеймс назвал главное отличие американского баскетбола от европейского

Форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс отметил разницу между европейским и американским юношеским баскетболом.

"Самое существенное различие заключается вот в чём: в Европе основное внимание уделяется развитию базовых навыков и понимания игры, тогда как в Америке акцент делается просто на постоянную игру. Многие дети здесь не растут как игроки — они лишь участвуют в матчах. Как отметил Лука, здесь практически не отрабатывают ситуации с численным преимуществом.

В Европе игроки учатся читать игру и своевременно отдавать передачи. Здесь же молодые баскетболисты считают, что всегда должны пытаться пройти сквозь двойную опеку и набрать очки любой ценой. Такой подход мешает им по-настоящему понять суть игры", — рассказал Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.