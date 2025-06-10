Капитан сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Индонезии

Капитан сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой продолжит карьеру в составе клуба первого дивизиона чемпионата Индонезии "Сартрия Муда". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Основную часть текущего сезона центровой украинской сборной отыграл в составе испанского "Ховентуда". В 35 матчах сезона 2024/25 Артем набирал в чемпионате Испании 9.5 очка, 3.4 подбора и 1.3 блок-шота (РЭ 12.4), получая в среднем 17.7 минуты игрового времени.

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За свою карьеру, кроме "Ховентуда", в Испании Пустовой также играл за "Обрадойро", "Барселону", "Гран-Канарию" и "Мурсию".