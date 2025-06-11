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Стали известны детали о возможном обмене Кевина Дюранта
Игрок в ближайшее время может сменить команду
Фото: Getty Images
Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в эфире программы Get Up сообщил, что "Финикс Санз" в ближайшие недели может обменять своего лидера и лёгкого форварда Кевина Дюранта. По его словам, одной из наиболее заинтересованных в приобретении Дюранта команд выступает "Нью-Йорк Никс".
В минувшем регулярном сезоне 36-летний Дюрант принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 26,6 очка, а также совершая шесть подборов и 4,2 передачи за игру.
Тем не менее "Санз" не смогли выйти в плей-офф, завершив сезон с 36 победами при 46 поражениях. Кроме "Нью-Йорка", сообщается также об интересе к Дюранту со стороны "Сан-Антонио Спёрс".
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