Стали известны детали о возможном обмене Кевина Дюранта

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в эфире программы Get Up сообщил, что "Финикс Санз" в ближайшие недели может обменять своего лидера и лёгкого форварда Кевина Дюранта. По его словам, одной из наиболее заинтересованных в приобретении Дюранта команд выступает "Нью-Йорк Никс".

В минувшем регулярном сезоне 36-летний Дюрант принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 26,6 очка, а также совершая шесть подборов и 4,2 передачи за игру.

Тем не менее "Санз" не смогли выйти в плей-офф, завершив сезон с 36 победами при 46 поражениях. Кроме "Нью-Йорка", сообщается также об интересе к Дюранту со стороны "Сан-Антонио Спёрс".