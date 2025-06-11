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В НБА прокомментировали возвращение Майкла Джордана
Но теперь в качестве аналитика
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал возвращение легендарного Майкла Джордана в лигу в качестве аналитика телевизионных эфиров матчей на канале NBC.
"Парни из NBC сказали мне, что попробуют пригласить Майкла, и я ответил: "Удачи". Честно говоря, не думал, что Джордан решится на это", — приводит слова Сильвера аккаунт Fullcourtpass в X.
Отметим, что Джордан является шестикратным чемпионом НБА, шестикратным MVP финала НБА, пятикратным MVP НБА и был самым результативным игроком НБА в периоды с 1987 по 1993 и 1996 по 1998 год.
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