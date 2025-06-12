  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Индиана побеждает Оклахому и вырывается вперед в финальной серии НБА

В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Индиана побеждает Оклахому и вырывается вперед в финальной серии НБА

Баскетбол
Обновлено

Результаты третьего матча

Индиана побеждает Оклахому и вырывается вперед в финальной серии НБА

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 июня прошел третий матч финала Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Индиана" – "Оклахома-Сити"

116 – 107 (24-32; 40-28; 20-29; 32-18)

Счет в серии: 2-1

По теме
yellow-arrow
В НБА прокомментировали возвращение Майкла Джордана
yellow-arrow
Стали известны детали о возможном обмене Кевина Дюранта
yellow-arrow
Капитан сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Индонезии
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости