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Индиана побеждает Оклахому и вырывается вперед в финальной серии НБА
Результаты третьего матча
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 11 на 12 июня прошел третий матч финала Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Индиана" – "Оклахома-Сити"
116 – 107 (24-32; 40-28; 20-29; 32-18)
Счет в серии: 2-1
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