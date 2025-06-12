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Данк Топпина – лучший момент третьего матча финала НБА. Видео
Едва не сломал кольцо
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 11 на 12 июня прошел третий матч финала Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие его моменты. На вершине хит-парада – блестящий данк форварда "Индианы" Оби Топпина в победном матче против "Оклахомы".
ТОП-5 лучших моментов первого финала НБА:
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