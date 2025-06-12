Данк Топпина – лучший момент третьего матча финала НБА. Видео

В ночь с 11 на 12 июня прошел третий матч финала Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матча

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие его моменты. На вершине хит-парада – блестящий данк форварда "Индианы" Оби Топпина в победном матче против "Оклахомы".