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Данк Топпина – лучший момент третьего матча финала НБА. Видео

Баскетбол

Едва не сломал кольцо

Данк Топпина – лучший момент третьего матча финала НБА. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 июня прошел третий матч финала Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матча

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие его моменты. На вершине хит-парада – блестящий данк форварда "Индианы" Оби Топпина в победном матче против "Оклахомы".

ТОП-5 лучших моментов первого финала НБА:

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