Бросок года. Баскетболист Ферро попал от своего кольца и вырвал победу

В невероятном матче плей-офф аргентинского чемпионата по баскетболу "Ферро" одержал сенсационную победу над "Бокой" со счетом 76:73, поведя в серии 2-1. Решающим моментом стал невероятный бросок Эмилиано Лескано, который за 0,1 секунды до финальной сирены попал одной рукой от собственного кольца при равном счете 73:73.

Хозяева матча продемонстрировали впечатляющий камбэк, отыграв отставание в 14 очков по ходу игры. Напряженная борьба держала болельщиков в напряжении до последних секунд, когда Лескано совершил бросок, который уже называют "броском года".

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Этот матч уже вошел в историю аргентинского баскетбола как один из самых ярких моментов сезона.