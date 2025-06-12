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Бросок года. Баскетболист Ферро попал от своего кольца и вырвал победу
Невероятный бросок
фото - Getty Images
В невероятном матче плей-офф аргентинского чемпионата по баскетболу "Ферро" одержал сенсационную победу над "Бокой" со счетом 76:73, поведя в серии 2-1. Решающим моментом стал невероятный бросок Эмилиано Лескано, который за 0,1 секунды до финальной сирены попал одной рукой от собственного кольца при равном счете 73:73.
Хозяева матча продемонстрировали впечатляющий камбэк, отыграв отставание в 14 очков по ходу игры. Напряженная борьба держала болельщиков в напряжении до последних секунд, когда Лескано совершил бросок, который уже называют "броском года".
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Этот матч уже вошел в историю аргентинского баскетбола как один из самых ярких моментов сезона.
¡EL INCREÍBLE BUZZER BEATER DE LEZCANO PARA LA VICTORIA DE FERRO ANTE BOCA! #LigaNacional pic.twitter.com/bYvpSzMTHL— basquetplus (@basquetplus) June 12, 2025
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