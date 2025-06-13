Инсайдер раскрыл детали будущего Леброна Джеймса в НБА

40-летний форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, как ожидается, откажется от опции в текущем контракте, чтобы подписать с клубом новое двухлетнее соглашение, близкое к максимальному по зарплате.

По данным инсайдера Энтони Ирвина, контракт будет включать пункт о запрете на обмен, а также опцию игрока на второй год.

"Сейчас большинство источников указывают на то, что Леброн воспользуется опцией продления. Однако есть небольшая вероятность, что он выберет схему "1+1" и даже немного снизит зарплату, чтобы дать "Лейкерс" больше гибкости для возможных обменов. Но речь не о серьёзных уступках - лишь о небольшой корректировке", - заявил Ирвин на YouTube-канале инасайдера Йована Бухи.

Этот шаг позволит Джеймсу сохранить влияние на состав команды, оставаясь её ключевым игроком.