Сын Кличко покидает Монако: где будет играть украинский великан?

Центровой сборной Украины по баскетболу Максим Кличко продолжит карьеру в NCAA. С следующего сезона 21-летний украинец будет выступать за команду университета Восточной Каролины.

Сейчас Кличко играет за "Монако". В молодежном чемпионате Франции в среднем набирает 14,9 очка и делает 7,9 подбора. Также в этом сезоне он дебютировал за основную команду монегасков.

За сборную Украины Кличко провел один матч в отборе на чемпионат мира-2027 – против Дании, в котором набрал два очка и сделал два подбора за 10 минут на площадке.

Максим Кличко – сын мэра Киева и бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Виталия Кличко.

