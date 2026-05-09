"Видел отца два или три раза": сын Виталия Кличко рассказал о карьере, политике и войне

Центровой "Монако" и сборной Украины по баскетболу Максим Кличко рассказал об отношениях с отцом, мэром Киева Виталием Кличко.

"Он старается смотреть все матчи, которые может. Его мечта – приехать на игру сюда, в Монако, когда война закончится.

Мне действительно трудно быть далеко от семьи и своей страны. Я стараюсь сосредоточиваться на том, что могу контролировать. В Украине есть люди, которые страдают гораздо больше меня. Это ужасная ситуация, и мы все хотим, чтобы война закончилась как можно скорее.

Я никогда не думал о том, чтобы выступать за другую страну. Для моей семьи также было мечтой видеть, как я представляю Украину.