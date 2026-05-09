"Видел отца два или три раза": сын Виталия Кличко рассказал о карьере, политике и войне

Maxim Klitschko / Instagram

Центровой "Монако" и сборной Украины по баскетболу Максим Кличко рассказал об отношениях с отцом, мэром Киева Виталием Кличко.

"Он старается смотреть все матчи, которые может. Его мечта – приехать на игру сюда, в Монако, когда война закончится.

Мне действительно трудно быть далеко от семьи и своей страны. Я стараюсь сосредоточиваться на том, что могу контролировать. В Украине есть люди, которые страдают гораздо больше меня. Это ужасная ситуация, и мы все хотим, чтобы война закончилась как можно скорее.

Я никогда не думал о том, чтобы выступать за другую страну. Для моей семьи также было мечтой видеть, как я представляю Украину.

С начала войны я виделся с отцом только два или три раза. Очевидно, он должен оставаться там и делает все возможное, чтобы защитить страну.

Я тоже очень интересуюсь политикой. До того, как серьезно заняться баскетболом, я хотел изучать право.

Но, наверное, предпочел бы избежать этого пути. По словам отца, спортивная карьера была самой легкой частью его жизни. Политика очень требовательна: полностью посвятить себя стране и людям – это изнурительно и очень стрессово.

Если бы я когда-нибудь и пошел в политику, то хотел бы быть таким же хорошим, как он", – сказал Кличко.

Виталий Кличко баскетбол Максим Кличко
Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Кузнецов
