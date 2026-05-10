Фантастический камбэк: клуб-сенсация из Литвы впервые выиграл Лигу чемпионов

С -20 до титула

Getty Images / Global Images Ukraine

Литовский "Ритас" совершил исторический камбэк в финале Лиги чемпионов по баскетболу, отыграв -20 в матче против АЕК.

В третьей четверти греки имели преимущество +20 и заканчивали основное время с +18, но "Ритас" сравнял счет (80:80) и дожал соперника в овертайме – 92:86.

"Эти ребята особенные. На протяжении всего сезона они не сдавались, особенно в самые тяжелые моменты. Большое уважение АЕКу, это действительно талантливая команда: они начали игру с большой уверенностью, но мы не паниковали. Думаю, это была наша суперсила: мы просто знали, что нам нужно продолжать хорошую игру", – сказал главный тренер "Ритаса" Гедрюс Зибенас.

Команда стала первой из Литвы в финале турнира за 10 лет его существования и сразу выиграла титул.

Опубликовал: Александр Кузнецов
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.05.2026 в 17:26
посмотрите матч жальгирис - цибона, когда юги застряли на 99, а у жала было что-то около 80 очков. и тоже вырвали победу
