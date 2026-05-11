Голден Стэйт может подписать контракт со звездой Лейкерс
Омоложение состава не планируется
Фото: USA Today
"Голден Стэйт Уорриорз" не планирует перестройку, несмотря на возрастной состав и нестабильные результаты последних сезонов.
По информации журналиста The San Francisco Standard Тима Каваками, клуб рассчитывает этим летом приобрести игрока звёздного уровня, который составит пару американскому разыгрывающему Стефену Карри. В числе возможных вариантов называются Леброн Джеймс и Кавай Леонард, сообщает The San Francisco Standard.
Как отмечает Каваками, в "Голден Стэйт" по-прежнему уверены в нынешнем курсе команды и не рассматривают сценарий перестройки. Клуб намерен совершить ещё одну чемпионскую попытку, добавив к своему лидеру ещё одну звезду.
