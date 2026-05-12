Леброн не уверен, что продолжит профессиональную карьеру
Вот это новости
Getty Images / Global Images Ukraine
Леброн Джеймс, форвард клуба НБА "Лейкерс" после вылета его команды в плей-офф рассказал, планирует ли продолжать профессиональную карьеру баскетболиста.
"Не знаю, что ждет меня в будущем. Мне нечего доказывать в этой лиге. Я сделал все, видел все. Просто соревноваться и пытаться выигрывать чемпионаты – вот что меня мотивирует", – сказал Леброн Джеймс на пресс-конференции.
Форвард "Лейкерс" добавил, что возьмет время на размышления и обсудит все с семьей.
