И виной не травма. Лука Дончич пропустит квалификацию чемпионата мира
Баскетболист разочерован, что так случилось
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич объявил, что не выступит за сборную Словении в квалификации к чемпионату мира этим летом. Причина — желание провести как можно больше времени с дочерьми в период борьбы за совместную опеку.
"Я люблю своих дочерей больше всего на свете, и они всегда будут на первом месте в моей жизни. Продолжая добиваться совместной опеки над дочерьми, я был вынужден принять трудное решение: выбирать между поездками и выступлениями за сборную Словении и тем, чтобы провести это лето с дочерьми. К сожалению, за последние восемь месяцев мне было крайне сложно с ними видеться.
Я отдал всё, чтобы представлять Словению, и я разочарован, что не смогу выступать за свою страну этим летом. Но прямо сейчас мои дочери и мои обязанности как отца — мой главный приоритет", — написал Дончич в социальной сети.
