Алексей Лень пропустит Финал четырёх Евролиги

Украинский баскетболист Алексей Лень получил травму и не сможет принять участие в "Финале четырёх" Евролиги.

В "Реале" сообщили, что украинец повредил подошвенную фасцию левой ноги.

По информации испанских СМИ, Лень выбыл до конца сезона и не поможет клубу в Финале четырех Евролиги, который состоится 22 и 23 мая.

В сезоне Евролиги Лень провел 23 матча, набирая в среднем 3 очка за матч.