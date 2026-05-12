Баскетбол
Алексей Лень пропустит Финал четырёх Евролиги
Матчи состоятся 22 и 23 мая
фото - Getty Images
Украинский баскетболист Алексей Лень получил травму и не сможет принять участие в "Финале четырёх" Евролиги.
В "Реале" сообщили, что украинец повредил подошвенную фасцию левой ноги.
По информации испанских СМИ, Лень выбыл до конца сезона и не поможет клубу в Финале четырех Евролиги, который состоится 22 и 23 мая.
В сезоне Евролиги Лень провел 23 матча, набирая в среднем 3 очка за матч.
