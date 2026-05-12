  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Форвард Мемфиса умер в возрасте 29 лет
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Мемфиса умер в возрасте 29 лет

Баскетбол

Причина остается неизвестной

Форвард Мемфиса умер в возрасте 29 лет

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Мемфис Гриззлиз" Брэндон Кларк умер в возрасте 29 лет, пишет TMZ. О причинах смерти не сообщается.

Кларк был выбран "Мемфисом" под 21-м номером на драфте НБА 2019 года и провёл все семь сезонов своей карьеры в этом клубе.

В апреле 2026 года Кларк был арестован в округе Кросс, штат Арканзас, по обвинению в хранении запрещённых веществ, а также в превышении скорости и неправильном обгоне. На следующий день он был освобождён под залог.

Канадский центровой начинал студенческую карьеру в "Сан-Хосе Стэйт", затем выступал за "Гонзагу". Кларк вместе с Джа Морантом был самым давним игроком в составе "Гриззлиз".

По теме
yellow-arrow
Алексей Лень пропустит Финал четырёх Евролиги
yellow-arrow
И виной не травма. Лука Дончич пропустит квалификацию чемпионата мира
yellow-arrow
Леброн не уверен, что продолжит профессиональную карьеру
Мемфис Гриззлиз
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости