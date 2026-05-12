Названа возможная причина смерти 29-летнего игрока Мемфиса

Вел далеко не идеальный образ жизни

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

29-летний канадский форвард Брэндон Кларк, игравший за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Мемфис Гриззлиз", предположительно скончался от передозировки запрещёнными веществами, о чём сообщили в TMZ.

"Возможная версия причины смерти Брэндона Кларка — передозировка. Правоохранительные органы обнаружили принадлежности для запрещённых веществ в доме, где было найдено тело игрока "Мемфис Гриззлиз" в понедельник.

Спасательная служба Лос-Анджелеса отреагировала на вызов о неотложной медицинской помощи около 17:00 по местному времени в понедельник, и, когда парамедики прибыли на место, Кларк был найден мёртвым, сообщает NBC4. Вскрытие установит причину и обстоятельства смерти", — говорится в статье.

