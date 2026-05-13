Вембаньяма повторил историческое достижение в плей-офф НБА

Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА с "Миннесотой Тимбервулвз" (126:97) записал на свой счёт 27 очков, 17 подборов и пять передач. В возрасте 22 лет и 128 дней француз стал всего четвёртым игроком в истории лиги, которому удалось набрать не менее 25 очков, 15 подборов и пяти передач в матче плей-офф в возрасте 22 лет или младше.

В этом списке Вембаньяма присоединился к разыгрывающему "Лос-Анджелес Лейкерс" Луке Дончичу, а также к легендарным Мэджику Джонсону и Кариму Абдул-Джаббару. По возрасту он стал третьим: быстрее него этого рубежа достигали только Мэджик Джонсон (20 лет 276 дней) и Лука Дончич (21 год 177 дней).

"Сан-Антонио" повёл в серии со счётом 3-2. Шестой матч состоится в ночь на 16 мая в Миннеаполисе.

